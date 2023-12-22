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Мельникова назвала лучшего футболиста РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2020 года и чемпионка мира 2021 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что связывает ее с футболом и назвала лучшего футболиста РПЛ.

«С футболом меня связывает то, что болею за «Спартак». Красно-белые в целом полноценно познакомили меня с футболом полтора года назад. После этого стала часто ходить на их домашние матчи. Квинси Промес даже как-то с дочкой приходил на мои соревнования. Она очень хотела тогда заниматься гимнастикой, ей очень понравилось мое выступление. Были даже разговоры о том, что я ей могла бы провести тренировку, но так и не дошло до этого. Надеюсь, Квинси все-таки отдал дочь на гимнастику. Кто лучший футболист РПЛ на данный момент? Наверное, как раз-таки Квинси Промес. Мы с ним больше знакомы, чем с остальными, и футболист он, конечно, очень сильный, выделяется на поле», — приводит слова Мельниковой Legalbet.

Гимнастка является болельщицей «Спартака» и регулярно посещает матчи команды.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/gimnastka-melnikova-nazvala-luchshego-futbolista-rpl/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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