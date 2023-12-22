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Сегодня, 21:15

Источник: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Бунедкора» Улмасалиеву

Руслан Минаев
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ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Бунедкора» Авазбека Улмасалиева, сообщает журналист Самвел Саркисян в своем Telegram-канале.

23-летний узбек в этом сезоне провел за клуб из Ташкента 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

У капитана «Бунедкора» нет опыта выступления за основную сборную Узбекистана. За молодежную национальную команду он провел 3 матча.

Всего Улмасалиев провел за «Бунедкор» 78 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Также центральный защитник выступал за «Локомотив» Ташкент и узбекский «Нефтчи».

ФК Бунедкор
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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