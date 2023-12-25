Медведев назвал фейком информацию об уходе Ерохина из «Зенита» в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Ерохин перейдет в «Сочи».

«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 18 матчей, на его счету 3 голевые передачи.

Всего за «Зенит» Ерохин провел 212 матчах, забил 36 голов и стал автором 17 результативных передач.