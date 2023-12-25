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Сегодня, 19:01

Медведев назвал фейком информацию об уходе Ерохина из «Зенита» в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Ерохин перейдет в «Сочи».

«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 18 матчей, на его счету 3 голевые передачи.

Всего за «Зенит» Ерохин провел 212 матчах, забил 36 голов и стал автором 17 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-nazval-feykom-informatsiyu-ob-ukhode-erokhina-iz-zenita-v-sochi
Александр Ерохин
Футбол
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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