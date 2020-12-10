Как ранее сообщал «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройдет без зрителей. Это решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, уточняет Telegram-канал питерского клуба.

Как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).