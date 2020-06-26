Как уже сообщал «СЭ», игра 24-го тура «Динамо» — ЦСКА состоится в ранее намеченные сроки — в субботу, 27 июня. РПЛ приняла решение не переносить данную встречу.

«В течение недели игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Напомним, ранее у нескольких игроков «Динамо» был обнаружен коронавирус. Из-за этого клуб был вынужден перенести матч 23-го тура против «Краснодара» на резервную дату.