Матч «Динамо» — ЦСКА не будет отменен
16:52
По данным «СЭ», игра 24-го тура «Динамо» — ЦСКА состоится в ранее намеченные сроки — в субботу, 27 июня.
Причем бело-голубые, скорее всего, выйдут на поле близким к основному составом. Важна позиция регионального Роспетребнадзора — возможно, будет получено добро на участие ряда ключевых футболистов. (Вячеслав Короткин)
Следующий матч
19:00 27/06/2020
+21 =18 -19 (75 - 76)
6.22
6.17
6.13
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...