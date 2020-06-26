По данным «СЭ», игра 24-го тура «Динамо» — ЦСКА состоится в ранее намеченные сроки — в субботу, 27 июня.

Причем бело-голубые, скорее всего, выйдут на поле близким к основному составом. Важна позиция регионального Роспетребнадзора — возможно, будет получено добро на участие ряда ключевых футболистов. (Вячеслав Короткин)