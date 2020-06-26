РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Динамо» — ЦСКА не будет отменен

16:52
Тренировка «Динамо». Фото ФК «Динамо».
Тренировка «Динамо». Фото ФК «Динамо».
Теги:

По данным «СЭ», игра 24-го тура «Динамо» — ЦСКА состоится в ранее намеченные сроки — в субботу, 27 июня.

Причем бело-голубые, скорее всего, выйдут на поле близким к основному составом. Важна позиция регионального Роспетребнадзора — возможно, будет получено добро на участие ряда ключевых футболистов. (Вячеслав Короткин)

Следующий матч

Место: 7 | Очки: 30
Динамо
В Н В В П
19:00 27/06/2020
- : -
+21 =18 -19 (75 - 76)
Место: 5 | Очки: 36
ЦСКА
П П Н П П
3.50 3.25 2.02 Сделать ставку
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
М. Филипп
5.82
К. Рауш
5.80
А. Шунин
5.78
Н. Влашич
6.22
И. Акинфеев
6.17
Мариу Фернандес
6.13
Травмы и дисквалификации
С. Шиманьски
Ш. Каборе
Н. Комличенко
К. Нжи
В.Ю. Карпов
Узнать больше

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир