Маслов приступил к беговой работе на поле
14:30
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что защитник Павел Маслов приступил к беговой работе на поле.
21-летний футболист пока работает по индивидуальной программе. В скором времени он вернется в общий строй команды.
27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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