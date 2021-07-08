Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Маслов приступил к беговой работе на поле

14:30
Павел Маслов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Маслов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что защитник Павел Маслов приступил к беговой работе на поле.

21-летний футболист пока работает по индивидуальной программе. В скором времени он вернется в общий строй команды.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после левого пенальти
«Кубок выиграли обманщики?» Что говорят за океаном после победы «Тампы»
Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
Василевский — легенда! Он повторил успех Малкина и Овечкина, став самым ценным игроком плей-офф
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы