В «Химках» рассказали о планах подписания Мирзова и Глушенкова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с возможным подписанием «Химками» полузащитников «Спартака» Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова.

«Мы следим за их ситуацией в «Спартаке», ждем решения Руя Витории по ним. И к Мирзову, и к Глушенкову мы сохранили интерес. Если они не понадобятся «Спартаку» для основного состава, будем вести переговоры. Пока ничего по этой теме не поступало, но думаю, это ближайшая история, до начала сезона должно быть какое-то решение», — сказал Терюшков «СЭ».

Прошлый сезон Мирзов и Глушенков провели в «Химках» на правах аренды. В настоящее время оба футболиста проводят сборы со «Спартаком».