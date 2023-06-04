Масалитин назвал главное разочарование чемпионата

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» рассказал, какие команды РПЛ разочаровали его в минувшем сезоне.

— Главное разочарование чемпионата?

— «Торпедо» и «Химки». То, что весь сезон происходило в этих клубах можно назвать одним словом — безобразие! Чудили так, что об их вылете вряд ли кто-то жалеет. Впрочем, «Динамо» тоже разочаровало. Классный подбор футболистов — и безликая, бесхарактерная игра, внутренние разборки... В такой атмосфере нормальный коллектив не создашь.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» и «Торпедо» напрямую вылетели из премьер-лиги. «Химки» одержали всего четыре победы в сезоне, а «Торпедо» — три.