Канчельскис назвал причины снижения качества РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о причинах снижения качества и уровня РПЛ.

«Я думаю, что РПЛ стала хуже. Есть несколько причин, почему это так. Первое — это то, что наши команды не играют в еврокубках. Это сказывается на уровне всего чемпионата. Отсутствует естественный прогресс игроков. Второе — низкая посещаемость. Многие люди в этом сезоне по какой-то причине не приходили на стадион. Играть при пустых трибунах очень печально. Качество картинки значительно падает, когда показывают, как мало болельщиков пришло на матч. Это сказывается, опять же, на настрое футболистов, на их мотивации. Болельщики — это всегда важный фактор. И третье — это отсутствие качественных футболистов европейского уровня. Конечно, такие есть в лиге, но их единицы. Раньше было больше возможностей и наши клубы повышали уровень чемпионата России качественными трансферами. Сейчас это стало в несколько раз сложнее. Когда мы преодолеем этот кризис и вернемся на международный уровень, тогда и качество лиги вырастет. А пока уровень будет снижаться», — приводит слова Канчельскиса RT.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.