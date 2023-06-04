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Сегодня, 16:10

Канчельскис назвал причины снижения качества РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о причинах снижения качества и уровня РПЛ.

«Я думаю, что РПЛ стала хуже. Есть несколько причин, почему это так. Первое — это то, что наши команды не играют в еврокубках. Это сказывается на уровне всего чемпионата. Отсутствует естественный прогресс игроков. Второе — низкая посещаемость. Многие люди в этом сезоне по какой-то причине не приходили на стадион. Играть при пустых трибунах очень печально. Качество картинки значительно падает, когда показывают, как мало болельщиков пришло на матч. Это сказывается, опять же, на настрое футболистов, на их мотивации. Болельщики — это всегда важный фактор. И третье — это отсутствие качественных футболистов европейского уровня. Конечно, такие есть в лиге, но их единицы. Раньше было больше возможностей и наши клубы повышали уровень чемпионата России качественными трансферами. Сейчас это стало в несколько раз сложнее. Когда мы преодолеем этот кризис и вернемся на международный уровень, тогда и качество лиги вырастет. А пока уровень будет снижаться», — приводит слова Канчельскиса RT.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1157649-kanchelskis-prichiny-kachestvo-rpl
Андрей Канчельскис
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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