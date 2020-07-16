Марко Николич: «Все, что было внутри, ребята оставили на поле»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог встречи 29-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Сегодня была очень хорошая игра, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Очень интересная для болельщиков. Хочу поздравить всех своих игроков с победой. Они очень постарались и приложили большие успехи ради победы. Тем более у нас заканчивается серия насыщенных игр. Все, что было внутри, они оставили на поле. Рад, что добились такой тяжелой победы, потому что оставили свое сердце на поле.