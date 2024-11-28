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Сегодня, 18:25

Маричаль считает «Краснодар» лучшей командой РПЛ

Камила Абдурахманова
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23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль считает «Краснодар» лучшей командой первой части нынешнего сезона.

«В настоящий момент «Краснодар» — лучшая команда чемпионата. По тому, как они играют, по результату — они не просто так находятся на верхних строчках. С кем было тяжелее? Наверное, с «Краснодаром». Играть на выезде непросто, но они победили. Пожалуй, для меня Кордоба лучший футболист лиги прямо сейчас. Очень мощный нападающий, невероятно быстрый. Но что еще важнее, он всегда играет на команду. По крайней мере из того, что я видел по телевизору, он постоянно активно перемещается по полю», — заявил Маричаль Metaratings.ru.

«Динамо» после 16 туров в текущем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 31 очком, уступая лидирующему «Зениту» восемь баллов, а «Краснодару» — семь.

Источник: Metaratings.ru
Джон Кордоба
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Николас Маричаль
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Маричаль считает, что «Динамо» не хватает концентрации
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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