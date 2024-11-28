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Маричаль считает, что «Динамо» не хватает концентрации

Камила Абдурахманова
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23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль рассказал о ненадежной игре обороны московской команды в нынешнем сезоне.

«У нас бывают очень хорошие матчи. Также бывают, возможно, игры, где мы то ли не совсем сконцентрированы, то ли допускаем отдельные ошибки, которые нам потом дорого обходятся. Но я не думаю, что мы плохи в защите. Может быть, нужно улучшить переход из атаки в оборону или какие-то другие моменты. Но, повторюсь, какие-то матчи получаются, какие-то — нет. Такое бывает. Зачастую мы не так компактно действуем на поле, как это демонстрируют некоторые другие команды. Где-то не хватает концентрации. Где-то мы недорабатываем. Возможно, нам нужно больше прикладывать усилий, работать, общаться между собой, всегда действовать сообща на поле», — приводит слова защитника Metaratings.ru.

Маричаль перешел в «Динамо» из уругвайского клуба «Насьональ» в августе 2022 года. Футболист принял участие в 67 матчах, в которых отметился одним голевым пасом.

28 ноября в 19:00 по мск «Динамо» сыграет против «Локомотива» в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре команда Марцела Лички уступила со счетом 1:2.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
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Динамо Мх – Факел
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Краснодар – Спартак
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