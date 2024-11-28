Маричаль считает, что «Динамо» не хватает концентрации

23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль рассказал о ненадежной игре обороны московской команды в нынешнем сезоне.

«У нас бывают очень хорошие матчи. Также бывают, возможно, игры, где мы то ли не совсем сконцентрированы, то ли допускаем отдельные ошибки, которые нам потом дорого обходятся. Но я не думаю, что мы плохи в защите. Может быть, нужно улучшить переход из атаки в оборону или какие-то другие моменты. Но, повторюсь, какие-то матчи получаются, какие-то — нет. Такое бывает. Зачастую мы не так компактно действуем на поле, как это демонстрируют некоторые другие команды. Где-то не хватает концентрации. Где-то мы недорабатываем. Возможно, нам нужно больше прикладывать усилий, работать, общаться между собой, всегда действовать сообща на поле», — приводит слова защитника Metaratings.ru.

Маричаль перешел в «Динамо» из уругвайского клуба «Насьональ» в августе 2022 года. Футболист принял участие в 67 матчах, в которых отметился одним голевым пасом.

28 ноября в 19:00 по мск «Динамо» сыграет против «Локомотива» в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре команда Марцела Лички уступила со счетом 1:2.