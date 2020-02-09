Малком и Дзюба в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с ЦСКА. На поле выйдет бразильский форвард Малком, который восстановился после травмыю

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.