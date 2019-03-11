Максим Беляев: "Надо еще больше работать над собой"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев, вызванный в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном с прокомментировал решение тренерского штаба.

- Я благодарен тренерскому штабу сборной России, за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны – это большая честь. Вызов в сборную для меня – это дополнительная мотивация для моего дальнейшего роста и прогресса. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой ещё больше, чтобы добиваться лучших результатов.

Полностью состав сборной, вызванный на отборочные игры, можно посмотреть здесь.