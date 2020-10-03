«Макси! Тигр!» Реакция «Спартака» на игру Максименко в матче с «Зенитом»

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео с сэйвом вратаря Александра Максименко в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Макси! Тигр!» — написано в Twitter красно-белых под видео со спасением 22-летнего Максименко после удара хавбека питерцев Александра Ерохина.

В первой половине встречи «Зенит» пять раз пробил в створ ворот «Спартака».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»