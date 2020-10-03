«Макси! Тигр!» Реакция «Спартака» на игру Максименко в матче с «Зенитом»
19:45
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео с сэйвом вратаря Александра Максименко в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Макси! Тигр!» — написано в Twitter красно-белых под видео со спасением 22-летнего Максименко после удара хавбека питерцев Александра Ерохина.
В первой половине встречи «Зенит» пять раз пробил в створ ворот «Спартака».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи