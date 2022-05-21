Черевченко считает «Спартак» фаворитом в игре с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Спартак».

«Фаворитом игры является «Спартак». По составу московская команда лучше, чем «Химки». Это один из главных аргументов. Но против «Спартака» все команды нашего чемпионата настраиваются. Это один из футбольных брендов России. Поэтому «Химкам» дополнительно не требуется настраиваться игроков на эту игру», — сказал Черевченко «СЭ».

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет сегодня, 21 мая, на стадионе «Арена Химки», Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.