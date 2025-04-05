ЦСКА — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

ЦСКА примет московское «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 6 апреля. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры ЦСКА — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

ЦСКА находится на пятом месте в РПЛ с 41 очком. «Динамо» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 42 очками. В 22-м туре чемпионата России красно-синие победили махачкалинское «Динамо» (2:0), а бело-голубые — «Оренбург» (5:1).