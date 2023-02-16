Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему не забивает во многих моментах.

«Понимаю ли, что мог забить больше? Конечно. Сто процентов. Если не в каждой игре, то во многих. Реализовал бы — шел бы уже лучшим бомбардиром. Сразу в голове момент в Оренбурге, например. Из-за чего мажу? Опять же, дело не в расхлябанности. И я понимаю, что говорят про реализацию, но не со всем согласен. Не всегда это были стопроцентные шансы. Хотя мы должны решать и такие, если хотим быть на самом верху. Бывает же как: не забиваешь один, второй. А еще и счет скользкий, а может, и вообще ничейный, команда уже в странном состоянии. Вот тут ментальность и важна. Надо додавливать, делать, что идет — и в итоге мяч залетит. Как в первом туре с «Уралом»: в первом тайме у нас было три-четыре супермомента. Упустили, но продолжили, и после гола Облякова пошло: раскрепостились, поняли, что игра под нашим контролем. Дальше много было примеров, когда должны были также додавливать», — приводит слова Чалова Sport24.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил четыре мяча.