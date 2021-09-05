«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене».

Голы в составе железнодорожников забили Данил Куликов (с пенальти) и Андрей Никитин. У армейцев отличился 18-летний Эдуард Багринцев.

Французский полузащитник Алексис Бека-Бека и нидерландский хавбек Джирано Керк провели первый матч за «Локомотив».

Напомним, что команды не проводят турнирных матчей в связи с играми национальных сборных.

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (12 сентября), а «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» (11 сентября).