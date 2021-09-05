В Италии сообщили, что Кастильехо согласен на переход в ЦСКА

ЦСКА намерен арендовать нападающего «Милана» Саму Кастильехо. 26-летний испанец согласен на переход в российский клуб, сообщает Tuttosport.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 43 матчах за «россонери», в нынешнем сезоне игрок вышел на замену на последней минуте матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1) и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает испанца в 8 миллионов евро.