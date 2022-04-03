«Локомотив» в понедельник объявит имя главного тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал, когда клуб объявит имя главного тренера.

«В понедельник объявим тренера. Никаких сюрпризов не будет», — заявил Плутник.

После ухода Маркуса Гисдоля обязанности главного тренера исполняет Марвин Комппер, командой во время игр руководит Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» объявил об уходе немца с поста главного тренера 1 марта. В «Локомотиве» позднее назвали непрофессиональным решение Гисдоля об уходе.