Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:15

«Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного». Геркус о дерби «Локомотив» — «Спартак»

Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус после игры со «Спартаком» заявил, что везде проводят матчи по такой погоде
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о том, стоило ли проводить дерби со «Спартаком» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Игра между командами должна была начаться в 19.30 (мск), но она была перенесена на 20.30 из-за сильного снегопада.

— Главный вопрос: нужно ли было проводить это снежное дерби?

— Второй тайм по телекартинке смотрелся прилично. По первому — да, есть вопросы. Не знаю, что там произошло. Решения по уборке снега, показалось, принимались несколько хаотично. Переносы по времени тоже никого не порадовали. Но в итоге матч состоялся. Люди пришли ради зрелища. Зрелище получилось. Кто-то порадовался, кто-то — нет, но игра состоялась.

— Не считаете такой матч антирекламой нашего футбола? Или не все так страшно?

— Не все так страшно. Да, кое-какие вопросы по телекартинке были. Но не критично. Мне кажется, могли этот матч чуть лучше организовать. Ну и телевещатели немного удивили. Две команды играют в красных трусах. Плюс «Спартак» в условиях снегопада еще и в белых майках... Странное решение.

— И все-таки, может быть, стоило этот матч перенести? Сейчас, согласитесь, у нас столько свободных окон образовалось...

— Ну раз люди приехали, прошли на стадион — было сыграть. Другое дело — зрители час ждали начала дерби на трибунах, так себе удовольствие. В общем, сыграли и сыграли. Молодцы.

— Зарема Салихова уже заявила, что нельзя играть в таких в варварских условиях.

— Скорее это эмоции.

— А вы не думаете, что некоторые легионеры решат теперь уехать из РПЛ?

— Это уже довольно сложное рассуждение. Я бы не стал развивать эту тему. Сыграли и сыграли. Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного, — сказал Геркус «СЭ».

Форвард &quot;Локомотива&quot; Вильсон Изидор забил гол &quot;Спартаку&quot; на 85-й минуте матча. «Спартак» занимается ерундой. Откуда ему забили гол?" Геркус — о снежном дерби

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Питтсбург» уступил «Колорадо», у Малкина «-2»
Эриксен принял участие в унижении «Челси», в пользу «Реала» дали три пенальти, Тедеско испортил праздник Дортмунду
НХЛ, расписание и результаты матчей 2 и 3 апреля: «Колорадо» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Монреаль» и другие
«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Локомотивом»
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Каттани: «Мы не должны утверждать, что «Спартак» проиграл из-за плохого судейства»
«Неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле». Ваноли и Лоськов — о снежном дерби
Илья Геркус: «Спартак» выбрал путь непонятной перестройки»
Салихова: «Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака»
«Все увидите на следующей недели». Цорн — о назначении главного тренера в «Локомотиве»
«Спартак» занимается ерундой. Откуда ему забили гол?» Геркус — о снежном дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» в понедельник объявит имя главного тренера

«Все увидите на следующей недели». Цорн — о назначении главного тренера в «Локомотиве»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости