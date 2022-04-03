«Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного». Геркус о дерби «Локомотив» — «Спартак»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о том, стоило ли проводить дерби со «Спартаком» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Игра между командами должна была начаться в 19.30 (мск), но она была перенесена на 20.30 из-за сильного снегопада.
— Главный вопрос: нужно ли было проводить это снежное дерби?
— Второй тайм по телекартинке смотрелся прилично. По первому — да, есть вопросы. Не знаю, что там произошло. Решения по уборке снега, показалось, принимались несколько хаотично. Переносы по времени тоже никого не порадовали. Но в итоге матч состоялся. Люди пришли ради зрелища. Зрелище получилось. Кто-то порадовался, кто-то — нет, но игра состоялась.
— Не считаете такой матч антирекламой нашего футбола? Или не все так страшно?
— Не все так страшно. Да, кое-какие вопросы по телекартинке были. Но не критично. Мне кажется, могли этот матч чуть лучше организовать. Ну и телевещатели немного удивили. Две команды играют в красных трусах. Плюс «Спартак» в условиях снегопада еще и в белых майках... Странное решение.
— И все-таки, может быть, стоило этот матч перенести? Сейчас, согласитесь, у нас столько свободных окон образовалось...
— Ну раз люди приехали, прошли на стадион — было сыграть. Другое дело — зрители час ждали начала дерби на трибунах, так себе удовольствие. В общем, сыграли и сыграли. Молодцы.
— Зарема Салихова уже заявила, что нельзя играть в таких в варварских условиях.
— Скорее это эмоции.
— А вы не думаете, что некоторые легионеры решат теперь уехать из РПЛ?
— Это уже довольно сложное рассуждение. Я бы не стал развивать эту тему. Сыграли и сыграли. Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного, — сказал Геркус «СЭ».
«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0