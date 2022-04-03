Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус после игры со «Спартаком» заявил, что везде проводят матчи по такой погоде

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о том, стоило ли проводить дерби со «Спартаком» (0:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Игра между командами должна была начаться в 19.30 (мск), но она была перенесена на 20.30 из-за сильного снегопада.

— Главный вопрос: нужно ли было проводить это снежное дерби?

— Второй тайм по телекартинке смотрелся прилично. По первому — да, есть вопросы. Не знаю, что там произошло. Решения по уборке снега, показалось, принимались несколько хаотично. Переносы по времени тоже никого не порадовали. Но в итоге матч состоялся. Люди пришли ради зрелища. Зрелище получилось. Кто-то порадовался, кто-то — нет, но игра состоялась.

— Не считаете такой матч антирекламой нашего футбола? Или не все так страшно?

— Не все так страшно. Да, кое-какие вопросы по телекартинке были. Но не критично. Мне кажется, могли этот матч чуть лучше организовать. Ну и телевещатели немного удивили. Две команды играют в красных трусах. Плюс «Спартак» в условиях снегопада еще и в белых майках... Странное решение.

— И все-таки, может быть, стоило этот матч перенести? Сейчас, согласитесь, у нас столько свободных окон образовалось...

— Ну раз люди приехали, прошли на стадион — было сыграть. Другое дело — зрители час ждали начала дерби на трибунах, так себе удовольствие. В общем, сыграли и сыграли. Молодцы.

— Зарема Салихова уже заявила, что нельзя играть в таких в варварских условиях.

— Скорее это эмоции.

— А вы не думаете, что некоторые легионеры решат теперь уехать из РПЛ?

— Это уже довольно сложное рассуждение. Я бы не стал развивать эту тему. Сыграли и сыграли. Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного, — сказал Геркус «СЭ».

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.