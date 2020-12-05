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«Локомотив» — «Рубин»: Миранчук вывел хозяев вперед с пенальти

15:29
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вывел свою команду вперед в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:1.

На 68-й минуте матча хавбек реализовал 11-метровый, заработанный защитником «Локо» Владиславом Игнатьевым.

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

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