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Николич назвал игру с «Рубином» трудной с точки зрения психологии

16:19

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 17-м туре Тинькофф-РПЛ.

— Хочу поздравить команду с тремя очками. Это была психологически трудная игра. Особенно после пропущенного гола. Не нервничали игроки и продолжили играть. Они заслужили три очка. Через три дня важный матч в Лиге чемпионов. Готовимся к нему.
(Наталья Юрина)

Локомотив — Рубин

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