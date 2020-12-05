Николич назвал игру с «Рубином» трудной с точки зрения психологии
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 17-м туре Тинькофф-РПЛ.
— Хочу поздравить команду с тремя очками. Это была психологически трудная игра. Особенно после пропущенного гола. Не нервничали игроки и продолжили играть. Они заслужили три очка. Через три дня важный матч в Лиге чемпионов. Готовимся к нему.
(Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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