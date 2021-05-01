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«Локомотив» отправился на игру в Санкт-Петербург

17:13
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1 мая «Локомотив» вылетел на встречу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита», сообщает официальный сайт московского клуба.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/

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