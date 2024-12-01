«Локомотив» — «Химки»: Сарвели сравнял счет

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«Локомотив» сравнял счет в матче против «Химок» в 17-м туре РПЛ — 1:1.

На 29-й минуте у железнодорожников забил Владислав Сарвели.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».