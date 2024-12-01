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Сегодня, 14:31

«Локомотив» — «Химки»: Сарвели сравнял счет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» сравнял счет в матче против «Химок» в 17-м туре РПЛ — 1:1.

На 29-й минуте у железнодорожников забил Владислав Сарвели.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Владислав Сарвели
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3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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