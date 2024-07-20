Личка: «Для «Спартака» мы были очень приятны. А для Соболева — особенно»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением об играх со «Спартаком» в прошлом сезоне.
Бело-голубые в сезоне-2023/24 пять раз играли с красно-белыми и потерпели четыре поражения.
— Поражение от «Спартака» — один из самых сильных ударов в вашей карьере?
— Да. Это был очень ответственный матч. Нам требовалось быстро переключиться после поражения от «Ростова». Победа над принципиальным соперником, которая крайне важна и болельщикам, для этого подходила лучше всего. Плюс, понятно, турнирная ситуация. И у меня не осталось никаких претензий к команде, она сыграла хорошо. 85 минут прошли отлично. Но матч идет 90+, в оставшееся время случились две ошибки. Для «Спартака» в прошлом сезоне, кроме одной кубковой победы, мы были очень приятны. А для Соболева — особенно. В ближайший год нам надо развернуть эту ситуацию. Это старейшее дерби Москвы, которое имеет особое значение. А жеребьевка Кубка снова нам дала два дополнительных матча с красно-белыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -