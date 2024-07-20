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Сегодня, 08:45

Личка: «Для «Спартака» мы были очень приятны. А для Соболева — особенно»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением об играх со «Спартаком» в прошлом сезоне.

Бело-голубые в сезоне-2023/24 пять раз играли с красно-белыми и потерпели четыре поражения.

— Поражение от «Спартака» — один из самых сильных ударов в вашей карьере?

— Да. Это был очень ответственный матч. Нам требовалось быстро переключиться после поражения от «Ростова». Победа над принципиальным соперником, которая крайне важна и болельщикам, для этого подходила лучше всего. Плюс, понятно, турнирная ситуация. И у меня не осталось никаких претензий к команде, она сыграла хорошо. 85 минут прошли отлично. Но матч идет 90+, в оставшееся время случились две ошибки. Для «Спартака» в прошлом сезоне, кроме одной кубковой победы, мы были очень приятны. А для Соболева — особенно. В ближайший год нам надо развернуть эту ситуацию. Это старейшее дерби Москвы, которое имеет особое значение. А жеребьевка Кубка снова нам дала два дополнительных матча с красно-белыми.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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Личка прокомментировал слухи о том, что весной потерял контакт с игроками «Динамо»
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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