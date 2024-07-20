Личка рассказал, как Лещук пережил два пропущенных гола от «Спартака»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря Игоря Лещука в матче со «Спартаком» (1:2), который прошел 7 апреля. Голкипер допустил две результативные ошибки.
— Как Лещук отреагировал на случившееся в матче со «Спартаком»?
— Что скажешь человеку в такой момент? Он сам знает, что, к сожалению, не помог команде. Сказал ему: «Сильный игрок быстро вернется в норму». Потом Шуня сыграл 6-7 матчей, а последние 3-4 игры — Игорь. Он провел их очень сконцентрировано, хорошо. Это была его реакция на случившееся. Чуть-чуть отдохнул, и ментально тоже. Показал, что матч со «Спартаком» уже в прошлом. Знаете, когда Тюкавин не забивает гол, то мы ничего не говорим. Или когда полузащитник допускает грубую ошибку. А промахи вратаря и центрального защитника всегда на виду, потому что сразу следует гол. Это немного несправедливо.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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