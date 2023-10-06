«Сочи» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 7 октября

«Сочи» на своем поле примет «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России в субботу, 7 октября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на сайте. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 10 туров южане с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака располагается на четвертой строчке, в их активе — 17 баллов.

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