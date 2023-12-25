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Сегодня, 17:18

Лепихин рассказал, что его впечатлила игра Алипа в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, чья игра в составе петербуржцев его впечатлила.

«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент — основной игрок «Зенита». Произвела ли на мена впечатление игра Кассьерры? Он еще до «Зенита» хорошо себя проявлял в «Сочи». В «Зените» забивать проще, поэтому его игра меня не удивила», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-v-2023-godu-vpechatlila-igra-alipa/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
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Брайан Мансилья

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