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Сегодня, 16:56

Мостовой: «Зарема многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных футболистов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о лучшем футболисте красно-белых.

— По словам Салиховой, Квинси Промес — по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?

— Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема — молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов. У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще 5 лет назад, — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Он выступает за московскую команду с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-zarema-molodec-ona-mnogoe-stala-ponimat-potomu-chto-chitaet-vyskazyvaniya-silnykh-futbolistov-318742/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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