Леонид Слуцкий: «В раздевалке водой облили. Хотя привык к шампанскому»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.
— Почему заявка была такой короткой?
— Медведев, Меркулов и Коновалов с микроповреждениями. Они не успели восстановиться.
— Почему «Рубин» в гостях играет лучше, чем дома?
— Если брать качество, а не результат, то и домашние игры были сверхкачественные.
— Что с Йевтичем?
— Пока ничего не могу сказать.
— Как отпраздновали победу?
— Водой облили. Привык, что шампанским обливают. Но начнем с воды. (Гоша Чернов)
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