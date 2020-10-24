Леонид Слуцкий: «В раздевалке водой облили. Хотя привык к шампанскому»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Почему заявка была такой короткой?

— Медведев, Меркулов и Коновалов с микроповреждениями. Они не успели восстановиться.

— Почему «Рубин» в гостях играет лучше, чем дома?

— Если брать качество, а не результат, то и домашние игры были сверхкачественные.

— Что с Йевтичем?

— Пока ничего не могу сказать.

— Как отпраздновали победу?

— Водой облили. Привык, что шампанским обливают. Но начнем с воды. (Гоша Чернов)