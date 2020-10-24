Леонид Слуцкий: «По моментам «Рубин» заслужил победу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в 12-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).

— Хотели бы больше играть в позиционной атаке, хотели бы иметь больше моментов, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Но мы несколько раз попали в штангу. По моментам мы заслужили победу. «Зенит» нас где-то прижал, но мне кажется, что мы качественно оборонялись.

Если бы мы реализовывали хотя бы 50 процентов наших моментов, то мы были бы значительно выше в турнирной таблице.