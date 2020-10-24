Леонид Слуцкий: «По моментам «Рубин» заслужил победу»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в 12-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).
— Хотели бы больше играть в позиционной атаке, хотели бы иметь больше моментов, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Но мы несколько раз попали в штангу. По моментам мы заслужили победу. «Зенит» нас где-то прижал, но мне кажется, что мы качественно оборонялись.
Если бы мы реализовывали хотя бы 50 процентов наших моментов, то мы были бы значительно выше в турнирной таблице.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.