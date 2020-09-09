Леонид Федун: «Кокорин в «Роме»? Это пока все бла-бла-бла»
11:26
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин может перейти в «Рому».
Во вторник об интересе римского клуба к 29-летнему россиянину написал итальянский инсайдер Николо Скира.
— Каковы шансы, что Кокорин перейдет в «Рому»?
— Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла. (Виталий Айрапетов)
Кокорин из-за травмы еще не деюбитровал за красно-белых. Нападающий в общей группе готовится к воскресному матчу 7-го тура РПЛ против ЦСКА.
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