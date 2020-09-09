Фабио Капелло: «Кокорин может играть в Европе. Все зависит от него»
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы нападающего «Спартака» Александра Кокорина в серии А. Во вторник итальянский инсайдер Николо Скира сообщил о том, что 29-летним россиянином интересуется «Рома».
— Кокорин — очень хороший игрок. Он один из сильнейших футболистов России, — подчеркнул Капелло. — Он полностью отдается игре. И я уверен, что Кокорин может играть в Европе. Все зависит от того, хочет ли он сам этого. Все лучшие игроки из России достойны выступать на высоком уровне за пределами страны, а Кокорин — один из сильнейших.
— Кокориным интересуется «Рома». Ему подойдет серия А?
— Да, он может играть в Италии. У Кокорина есть все качества для этого. Если физически ты подготовлен хорошо, то можешь играть в любой лиге мира.
— Кокорин только год назад вышел из тюрьмы. Станет ли это проблемой?
— Я знаю об этом. Но то, о чем вы говорите, — прошлое. Сейчас у него другая жизнь.
Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа 2020 года, но из-за травмы пока ни разу не сыграл за красно-белых. Нападающий в общей группе готовится к воскресному матчу 7-го тура РПЛ против ЦСКА. (Гоша Чернов)