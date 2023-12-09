Кассьерра о победе над «Пари НН»: «Самое важное, что три очка остались в Петербурге»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.
— Самое главное, что победили. Знали, что очень важно набрать сегодня три очка. Не думаю, что показали лучшую и оптимальную свою игру, но самое важное, что три очка остались в Петербурге. Сейчас хочется перевести дух, отдохнуть, разгрузить голову, побыть с семьей и уже с новыми силами вернуться в следующем году.
— Подготовка к этому матчу шла в суровых морозах, как вам тренировки на улице в таких условиях?
— Действительно было сложно, особенно после московских матчей. Никогда в жизни не играл при таком количестве снега и таких низких температурах, поэтому было непросто. Главное, что тот период уже позади. Теперь можно расслабиться и перевести дух.
— Впереди отпуск, накопилась ли какая-то усталость после сложного отрезка?
— Есть небольшая усталость, связанная с повреждением. Но я восстановился, вернулся в игру. Сегодня тоже было непросто, но у меня будет еще время, чтобы подзарядить внутренние батарейки. Хотел бы, чтобы следующий год был еще лучше, чем этот. Буду делать для этого все возможное.
«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4