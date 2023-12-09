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Сегодня, 22:46

Кассьерра о победе над «Пари НН»: «Самое важное, что три очка остались в Петербурге»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Самое главное, что победили. Знали, что очень важно набрать сегодня три очка. Не думаю, что показали лучшую и оптимальную свою игру, но самое важное, что три очка остались в Петербурге. Сейчас хочется перевести дух, отдохнуть, разгрузить голову, побыть с семьей и уже с новыми силами вернуться в следующем году.

— Подготовка к этому матчу шла в суровых морозах, как вам тренировки на улице в таких условиях?

— Действительно было сложно, особенно после московских матчей. Никогда в жизни не играл при таком количестве снега и таких низких температурах, поэтому было непросто. Главное, что тот период уже позади. Теперь можно расслабиться и перевести дух.

— Впереди отпуск, накопилась ли какая-то усталость после сложного отрезка?

— Есть небольшая усталость, связанная с повреждением. Но я восстановился, вернулся в игру. Сегодня тоже было непросто, но у меня будет еще время, чтобы подзарядить внутренние батарейки. Хотел бы, чтобы следующий год был еще лучше, чем этот. Буду делать для этого все возможное.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.

Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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