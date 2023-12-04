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Детский тренер Джикии: «Я бы хотел, чтобы Георгий продолжил карьеру в своем родном клубе — «Локомотиве»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии в академии «Локомотива» Александр Антипов прокомментировал «СЭ» возможный переход игрока к железнодорожникам.

«Я бы хотел, чтобы Георгий продолжил карьеру в своем родном клубе, воспитанником которого он и является. А там — как сложится. Он — большой профессионал. В «Локомотиве» у него будет больше игровой практики. Команде необходим левый центральный защитник. Плюс, его лидерские качества в раздевалке и на поле не помешают «Локо». Да, там есть уже Дзюба, Баринов, но в плане игры в обороне лидер бы им не помешал», — сказал Антипов «СЭ».

Антипов также ответил на вопрос, что ему нужно сделать Джикии, чтобы вернуться в стартовый состав «Спартака».

«Можно, конечно, бороться и за место в «Спартаке». Тут рецепт один — тренироваться, доказывать, что он в принципе и делает. Пока тренер отдает предпочтение другому футболисту. Хотя я считаю, что Джикия сильнее Бабича. Ну, а что он может сделать, чтобы поменять мнение тренера, кроме работы на тренировках?» — добавил Антипов.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешний контракт россиянина действует до конца мая 2024 года.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
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Краснодар – Оренбург
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Локомотив – Зенит
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