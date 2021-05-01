Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Уфа»: Стоцкий сравнял счет

20:21
Теги:

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

После нескольких рикошетов мяч отлетел к Стоцкому, который из пределов штрафной мощно пробил под перекладину.

Краснодар — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Плющенко отпустил Трусову к Тутберидзе: что происходит
У Тутберидзе — шесть претенденток на Олимпиаду. Чемпионат России можно не проводить?
Онопко — об игре ЦСКА с «Уфой»: «Мне непонятно, что происходит с командой»
«Краснодар» — «Сочи»: видео всех голов матча РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд