Metaratings: Дзюба из-за травмы пропустит матч с «Крыльями» и может не сыграть с «Краснодаром»

Дзюба из-за травмы пропустит матч с «Крыльями» и может не сыграть с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рискует пропустить игры ближайших туров РПЛ, сообщает Metaratings.

По информации источника, повреждение точно не позволит 34-летнему форварду сыграть с «Крыльями Советов» в 4-м туре (12 августа). Кроме того, он может пропустить и встречу против «Краснодара» в 5-м туре (19 августа).

Ранее Дзюба из-за травмы не попал в заявку железнодорожников на игру против «Рубина» (1:0) в FONBET Кубке России.

В текущем сезоне нападающий «Локомотива» провел 4 матча во всех турнирах, отличившись одним голом.