Кристиян Бистрович: «Локомотив» покинула главная звезда, но осталось много игроков высокого уровня"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (1:0) и рассказал о подоготовке к игре с «Локомотивом». В матче с уфимцами хавбек стал автором единственного гола.

— Матч с «Уфой» получился сложный, — цитирует официальный сайт ЦСКА Бистровича. — Тяжело играть на синтетическом поле. Погода была плохой, все время лил дождь, дул сильный ветер, игроки даже немного замерзли. Но все равно мы провели хорошую встречу, создали много моментов, неплохо отработали в обороне. Единственное — могли бы забить больше мячей.

— Почему команда ограничилась одним голом?

— Чуть-чуть не хватило концентрации для лучшей реализации. Ну и блестящую игру выдал вратарь «Уфы» (Александр Беленов). Он был признан лучшим игроком матча, и это о многом говорит.

— Вам удался шикарный победный гол. Можете описать его?

— Получилась хорошая атака. Жора Щенников выиграл борьбу, сделал пас на Чалова, который, в свою очередь, выполнил шикарную передачу на меня. Поэтому мне было несложно реализовать свой момент.

— Команду покинул ваш друг Яка Бийол, перешедший на правах аренды в «Ганновер». Что вы успели пожелать друг другу?

— У нас были прекрасные два года в команде. Мы втроем с Никсом (Николой Влашичем) всегда были вместе, все свободное время проводили друг с другом. С одной стороны, мне жалко, что он ушел. Но, с другой стороны, я знаю, что для его карьеры это будет шаг вперед.

— Впереди игра с «Локомотивом». Что можете сказать о сопернике?

— Команду покинула главная звезда — Алексей Миранчук. Всегда, когда уходит лучший футболист, команда чуть-чуть слабеет. Но у них осталось еще много игроков с высоким уровнем игры. Их результаты в последние три года — два серебра и одно золото, и это говорит само за себя. Уверен, что нам предстоит очень тяжелый матч, как всегда и бывает против «Локомотива».