Экс-капитан сборной Бразилии Дунга посетит Россию для участия в церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна

Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира Дунга впервые посетит Россию, чтобы вручить премию имени Никиты Симоняна.

62-летний экс-футболист посетит мероприятие, которое состоится в Москве 12 октября, в день празднования столетия легенды «Спартака» Никиты Павловича Симоняна. Бразилец примет участие в церемонии вручения премий в честь советского футболиста.

Помимо Дунги мероприятие посетят бывшие и действующие российские и иностранные спортсмены и знаменитости, легенды «Реала», «Барселоны», «Милана» и других клубов, а также люди, которые знали и уважали Никиту Симоняна и разделяют его ценности и отношение к футболу.

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.

Основные награды премии имени Никиты Симоняна будут вручаться в 9 номинациях — в память об игровом номере легендарного футболиста.

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