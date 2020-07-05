Стали известны составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин, Олссон, Вильена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони Шамкин.