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«Краснодар» — «Зенит». Дзюба, Малком и Берг начнут матч с первых минут

5 июля 2020, 19:16
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин, Олссон, Вильена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони Шамкин.

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