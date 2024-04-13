«Краснодар» — «Зенит»: Артур вывел гостей вперед

Полузащитник «Зенита» Артур забил на 63-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:1.

Кассьерра сделал пас к левому краю штрафной, где Артур ушел от подката Кади, а затем исполнил удар под дальнюю штангу.