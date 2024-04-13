Игнатьев о дерби «Локомотив» — ЦСКА: «Болельщики не простят поражение принципиальному сопернику»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

«В очном противостояния сойдутся команды, которые всегда на слуху. За ними традиции и армии серьезных болельщиков. Которые не простят поражение принципиальному сопернику. Никаких оговорок быть не может», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру»

Игра между командами пройдет 13 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Армейцы с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с таким же количеством баллов идут на 5-й строчке.