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Игнатьев о дерби «Локомотив» — ЦСКА: «Болельщики не простят поражение принципиальному сопернику»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

«В очном противостояния сойдутся команды, которые всегда на слуху. За ними традиции и армии серьезных болельщиков. Которые не простят поражение принципиальному сопернику. Никаких оговорок быть не может», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру»

Игра между командами пройдет 13 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Армейцы с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с таким же количеством баллов идут на 5-й строчке.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Спартак

 6
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Зенит

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