«Краснодар» выложил видео финальной атаки в матче с «Динамо». На что он намекает?
10:11
«Краснодар» в своем Twitter опубликовал видео финальной атаки в матче 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1). Возможно, в клубе считают, что в этом эпизоде имело место нарушение правил.
... pic.twitter.com/lmuIApp8q4— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 21, 2019
Команда занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 13 матчах. На два очка больше у «Локомотива» и «Зенита».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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