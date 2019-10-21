«Краснодар» выложил видео финальной атаки в матче с «Динамо». На что он намекает?

«Краснодар» в своем Twitter опубликовал видео финальной атаки в матче 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1). Возможно, в клубе считают, что в этом эпизоде имело место нарушение правил.

Команда занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 13 матчах. На два очка больше у «Локомотива» и «Зенита».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр