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«Краснодар» — «Локомотив»: играл ли Чорлука рукой?

17:41
13 декабря. «Краснодар» — «Локомотив». Момент с участием Ведрана Чорлуки. 13 декабря. «Краснодар» — «Локомотив». Момент с участием Ведрана Чорлуки.
13 декабря. «Краснодар» — «Локомотив». Момент с участием Ведрана Чорлуки.
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На 13-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев поступил правильно, продолжив игру, когда произошел контакт мяча с левой рукой Ведрана Чорлуки. О назначении пенальти речи не шло — контакт случился вне пределов штрафной площади. Рука защитника «Локо» находилась в естественном положении, к тому же мяч остался у краснодарцев, и они попытались продолжить атаку.

(Александр Бобров)

Краснодар — Локомотив

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