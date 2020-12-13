На 13-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев поступил правильно, продолжив игру, когда произошел контакт мяча с левой рукой Ведрана Чорлуки. О назначении пенальти речи не шло — контакт случился вне пределов штрафной площади. Рука защитника «Локо» находилась в естественном положении, к тому же мяч остался у краснодарцев, и они попытались продолжить атаку.

(Александр Бобров)