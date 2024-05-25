Матч «Рубина» и «Сочи» в заключительном туре РПЛ завершился ничьей

«Рубин» дома сыграл вничью с «Сочи» в матче 30-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол нападающего казанской команды Мирлинда Даку на 22-й минуте гости ответили точным ударом Сауля Гуарирапы на 87-й минуте.

По итогам сезона-2023/24 «Рубин» набрал 42 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 24 балами финишировал на последней строчке. Команда Роберта Морено лишилась прописки в РПЛ на следующий сезон. Об этом стало известно уже после 29-го тура, в котором сочинцы уступили «Краснодару» со счетом 2:3.