«Краснодар» — «Акрон»: Кордоба и Дзюба выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Акроном» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Петров, Тормена, Ларионов, Козлов, Смолов, Мозес.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчару, Эсковаль, Фернандес, Джурасович, Москвичев, Джаковац, Бакаев, Пестряков, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Хубулов, Соловьев, Савичев, Лончар, Эсанов, Болдырев, Кузьмин, Дмитриев, Грибов, Витор, Галоян.