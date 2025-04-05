«Локомотив» — «Зенит»: Батраков открыл счет после ошибки Вендела

«Локомотив» открыл счет в матче против «Зенита» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 62-й минуте отличился Алексей Батраков. Хавбек гостей Вендел потерял мяч после передачи от голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.